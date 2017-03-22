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Udgået
12342RVB1
Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
Philips RacingVision lyskilder til bilen er det perfekte valg til passionerede bilister. Med en utrolig ydeevne på op til 150 % højere lysstyrke vil du være i stand til at reagere hurtigere for en mere sikker og interessant køreoplevelse.
Lyskildetype: H4
Pakke med 1 stk.
12 V, 60/55 W
Ved kørsel om natten har du brug for den allerbedste sigtbarhed. Jo længere du kan se klart, jo hurtigere når du at reagere på det, der dukker op på vejen. Philips RacingVision forlygter øger sigtbarheden med op til 150 % større lysstyrke. Du opdager forhindringer på vejen tidligere end med andre og mindre kraftige halogenlamper. Således opnår du en mere sikker og behagelig tur.
Med bedre, klarere lygter klarer du dig bedre på vejen. Med dens optimerede glødetrådsgeometri med høj præcision, en gasfyldning under højtryk på op til 13 bar, avanceret krombelægning og UV-Quartz-glas af høj kvalitet sætter Philips RacingVision lyskilder en ny standard inden for lys til biler. Disse lyskilder, der er udviklet med henblik på ydeevne og sigtbarhed, giver mulighed for en mere afslappet, kontrolleret og sjov køreoplevelse.
Bilister med en sportslig kørestil forventer mere effektivitet af deres biler. Med op til 150 % større lysstyrke på vejen er Philips RacingVision typegodkendt til at kunne give dig sjove oplevelser i terrænet og på vejen.
Priser
1.0
ud af 5
1
Anmeldelse
flyer8210
22/03/2017
France
PAYER CHER POUR PEU
PRIX EXORBITIF POUR UNE DUREE DE VIE RIDICULE (2mois). A NE PAS ACHETER.
Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12342RVB1 Lampe pour éclairage avant
Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12342RVB1 Lampe pour éclairage avant