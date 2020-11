Kraftige lyskilder, som er lovlige på vejene, til mørkere lysforhold

Kørsel om vinteren er en udfordring. Men passionerede bilister kan godt lide at blive testet. I løbet af de barske vintermåneder har du brug for at vide, at lyskilderne kan klare opgaven. På samme måde som du vælger vinterdæk til glatte veje, så bør du kræve den bedste sigtbarhed ved kørsel under disse mørkere og mere farlige forhold. Philips RacingVision lyskilder giver dig bedre kontrol under de vanskeligste forhold, så du kan bekymre dig mindre om vejen og nyde hver eneste tur.