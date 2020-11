Opgrader dine lygter, opgrader din stil

Kabinebelysning handler ikke kun om funktion og komfort - det er også om udseende. Opgrader kabinebelysningen med et klarere varmt lys eller dagslyseffekt. Så når du åbner til bagagerummet eller tænder for instrumentbrættet lamper, kan du gøre det lidt mere elegant. Din bil er et udtryk for, hvem du er, så sørg for at gøre et stilfuldt indtryk med Philips LED-kabinelyskilder.