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Udgået
Livfulde, klare billeder helt ud til kanten
En perfekt skærm til generel brug med enestående billeder, der når hele vejen ud til kanten og sikrer dine øjnes velbefindende i et kompakt, slankt design.
V-line
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.
Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.
En enhed med HDMI-udgang har al den nødvendige hardware til at modtage HDMI-input (High-Definition Multimedia Interface) Et HDMI-kabel muliggør video- og lydsignaler i høj kvalitet, der sendes via et enkelt kabel fra en PC eller en række andre AV-kilder (herunder set-top-bokse, DVD-afspillere, A/V-modtagere og videokameraer).
4.1
ud af 5
81
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
clayballs
04/08/2023
United Kingdom
Bekræftet køber
very nice screen
i find that when moving the screen i get a black screen don't know what that's all about but it is still a nice screen
Fordele
nice clear screen
Ulemper
screen goes black when moving it
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Dato for brug 2023-07-04
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Dato for brug 2023-07-04
SbrankoS
18/01/2023
United Kingdom
Bekræftet køber
Products has great
For me work excellence. Installed original driver. work great in HDMI and WGA mode.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Dato for brug 2021-12-18
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Dato for brug 2021-12-18
Bobbojob
08/07/2022
United Kingdom
Bekræftet køber
Great big monitor with good sound
Nice monitor, wakes quickly from sleep, has decent image quality and colour. Sound is good for video conferencing. Good price
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Dato for brug 2020-07-08
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Dato for brug 2020-07-08
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Den maksimale opløsning fungerer kun til HDMI-input.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse