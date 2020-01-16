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Udgået
Livfulde, klare billeder helt ud til kanten
En perfekt skærm til generel brug med enestående billeder, der når hele vejen ud til kanten og sikrer dine øjnes velbefindende i et kompakt, slankt design.
V-line
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.
Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.
SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Foto, Film, Spil osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!
4.0
ud af 5
7
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
Lemgo68
16/01/2020
United Kingdom
Bekræftet køber
1st class pc monitor
It looks good on my work desk great depth of colour easy to set up.photos and graphics look great on this monitor
Fordele
Very good price
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QSB Full HD LCD monitor
Dato for brug 2018-12-16
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QSB Full HD LCD monitor
Dato for brug 2018-12-16
Legolas_006
19/10/2021
España
Bekræftet køber
El monitor funciona perfectamente
Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.
Fordele
Buena resolución por buen precio
Ulemper
Una sola entrada HDMI
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Dato for brug 2021-04-19
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Dato for brug 2021-04-19
merovingio
06/03/2018
Italia
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QSB Monitor LCD Full HD
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse