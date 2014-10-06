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Udgået
274E5QHAW/01
Levende billeder med AH-IPS-skærm
Denne flotte Philips-skærm med ultratynd ramme og AH-IPS-skærm giver dig fantastiske billeder med strålende farver. Med mobilt HD Link kan du også spejle din smartphone.
Ultratynd ramme
27" (68,6 cm)
MHL
Ved hjælp af den nyeste panelteknologi er de nye Philips-skærme designet med en minimalistisk tilgang ved at begrænse den udvendige rammetykkelse til omkring 2,5 mm. Kombineret med panelets Black Matrix-stribe på ca. 9 mm reduceres de samlede rammemål betydeligt, hvilket sikrer minimale distraktioner og maksimal visningsstørrelse. Den ultratynde ramme er specielt velegnet til opsætninger med flere skærme, som f.eks. til spil, grafisk design og professionelle anvendelser, hvor man får fornemmelsen af at bruge én stor skærm.
TrueVision er en navnebeskyttede Philips-teknologi, der bruger avanceret algoritme til test og justering af skærmbilledet, hvilket giver dig en ultimativ skærmydelse. Philips sikrer med denne proces, at TrueVision-skærme er finindstillede, når de forlader fabrikken, så du får ensartede farver og ensartet billedkvalitet.
3.7
ud af 5
12
Anmeldelser
Caldie
06/10/2014
United Kingdom
Bekræftet køber
great value, top quality
good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite
goes
20/07/2015
Suisse
Bekræftet køber
Haelt was es verspricht
Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
JJSG
23/01/2014
España
Buena calidad de imagen.
Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Kræver en MHL-certificeret mobilenhed (ekstraudstyr) og MHL-kabel (medfølger ikke). Spørg din leverandør af MHL-enheder om kompatibilitet.
Standby/sluk energibesparende funktion for ErP gælder ikke for MHL-opladningsfunktionaliteten
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.