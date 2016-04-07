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40PFT4009/12
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Styr dit TV med din smarte enhed
Philips Smart TV-appen forvandler din smartphone eller tablet til en smart fjernbetjening, så du nemt kan skifte kanal, justere lydstyrken, gennemse apps og finjustere dine Ambilight-indstillinger.
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Alle (5)
Hvad gør man, hvis en app ikke virker? [Smart TV]
Hvordan optages et program? [HDD] (HDD) – Generelt
Hvordan installeres satellitkanaler? - Generelt
Hvad gør man når TV'et genstarter eller fryser?
Hvad skal man gøre, hvis tv'et ikke tænder?
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