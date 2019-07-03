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Udgået
Ultratyndt 4K UHD LED Android TV
Et elegant design med autentiske materialer. Oplev en spektakulær 4K-opløsning på det ultratynde Philips 7800. Stream din yndlingsserie i forbedret billedkvalitet takket være vores P5-billedbehandlingsmotor.
123 cm (49") Ambilight TV
1700 Picture Performance Index
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
Micro Dimming Pro optimerer kontrasten på TV'et baseret på lysforholdene i dine omgivelser. En lyssensor og speciel software analyserer billedet i 6400 forskellige zoner, så du kan nyde en fantastisk kontrast og billedkvalitet og gøre den til en virkelig naturtro, visuel oplevelse – dag og nat.
Et vindstød, et blad, der rammer jorden, lyden af dæk, der drøner hen ad vejen. Det er de små detaljer, der fuldender oplevelsen. Philips' lydbehandling samler disse detaljer med en kompromisløs, klar lyd. Hør alt, sådan som instruktøren havde tænkt sig, med lydmiksning i studiekvalitet, der understøtter det originale lydindhold og forstærker lyden, når der er behov for det. Dyb bas, tydelig dialog og utrolig præcision er kun begyndelsen.
Philips Quad Core-processoren samarbejder med Android-platformen og leverer en spændende spiloplevelse. Med Android på TV'et kan du navigere rundt, starte apps og afspille videoer på en måde, der er superhurtig, superintuitiv og supersjov.
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4.0
ud af 5
137
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Mæsil
03/07/2019
Danmark
Skønt TV der opfylder alle vore behov
Vi bruger dette TV i vort soveværelse, og det er perfect til vort brhov. Ambilighten udvider oplevelsen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7800 series 49PUS7803 Ultratyndt 4K UHD LED Android TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7800 series 49PUS7803 Ultratyndt 4K UHD LED Android TV
Anne2804
15/08/2018
Danmark
Nemt, smart og lige til
Super brugervenligt, flot og let design og lyden fejler bestemt heller ikke noget. Vi er helt tilfredse med vores nye tv.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7800 series 65PUS7803 Ultratyndt 4K UHD LED Android TV
Denne anmeldelse blev foretaget for 7800 series 65PUS7803 Ultratyndt 4K UHD LED Android TV
Niller
11/08/2018
Danmark
Fantastisk Tv oplevelse
Jeg er positivt overrasket over dette tv! Kvaliteten er i top, det er nemt at opsætte og selv mine børn kan navigere nemt rundt i det. Ambilight gør det en federe oplevelse at se fodbold og cykelløb! Jeg vil klart anbefale dette tv
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7800 series 65PUS7803 Ultratyndt 4K UHD LED Android TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7800 series 65PUS7803 Ultratyndt 4K UHD LED Android TV
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Android-app udvalget varierer fra land til land. For yderligere oplysninger kan du besøge din lokale Google Play Store.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.
USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.
Vær opmærksom på, at dine Amazon-apps muligvis ikke er tilgængelige i dit land. (Amazon-apps fungerer i øjeblikket kun i Storbritannien, Tyskland og Østrig)
Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
Indbygget Google Assistant fås som en softwareopdatering til Android-fjernsyn i 2018-produktprogrammet.
Udvalget af Cloud-spil afhænger af spiludbyderne.
Funktionaliteten afhænger af Chromecasts indbyggede apps og smart-enheder. Du kan få flere oplysninger ved at se produktsiderne for indbygget Chromecast.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.