Philips P5 Engine. Altid perfekt uanset kilden.

Philips P5 Perfect Picture Engine giver et billede, der er lige så klart som det indhold, du elsker. Detaljerne har mærkbart mere dybde. Farverne er levende, mens hudfarverne ser naturlige ud. Kontrasten er så skarp, at du føler hver eneste detalje. Og bevægelserne er så glidende, at du aldrig mister bolden af syne, uanset hvor hurtigt spillet går.