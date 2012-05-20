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Udgået
AJ301DB/12
Start dagen på din måde!
Frigør din transportable musik derhjemme. Dock din iPod eller GoGear-afspiller i den kompakte clockradio fra Philips med kraftfuld bas, der understøttes af 12 W RMS-effekt. Nyd fantastisk lyd, og vælg at kickstarte hver dag med musik.
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Nyd din foretrukne MP3-musik mens du oplader din iPod! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din iPod direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din iPod løber tør for batteri. Brug fjernbetjeningen til at navigere, vælge og afspille den musik, der er gemt på din iPod. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din iPod, mens den sidder i dockingstationen.
wOOx-teknologi er et revolutionerende højttalerkoncept, der giver dig mulighed for at høre og føle en virkelig dyb bas, der er mere fyldig end på noget andet lydsystem. Specielle højttalere fungerer sammen med wOOx-basmembranen, og en præcis afstemning mellem hovedenheden og diskanten sikrer en jævn overgang fra bas/mellemtone til høje frekvenser. Dobbelt ophæng og en fuldstændigt symmetrisk sandwich-konstruktion leverer en dyb og præcis bas uden hørbar forvrængning. wOOx frembringer en ualmindelig dyb og dynamisk bas ved at bruge højttalerkabinettets fulde volumen til virkelig at øge musikkens effekt.
3.8
ud af 5
6
Anmeldelser
Kiki
20/05/2012
België
Geweldige koop voor geweldige prijs
Zeer tevreden met de aankoop, zeer makkelijkte gebruiken.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ301DB Klokradio voor iPod
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ301DB Klokradio voor iPod
johanvos
31/08/2011
België
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ301DB Klokradio voor iPod
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ301DB Klokradio voor iPod
yveltoren
20/05/2012
België
laat te wensen
ipod speelt hoe maar tuner laat het af en toe afweten wat betreft de ontvangt
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ301DB Klokradio voor iPod
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ301DB Klokradio voor iPod