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Udgået

Clockradio til iPod

AJ301DB/12

3.8

| (6) Anmeldelser

Start dagen på din måde!

Frigør din transportable musik derhjemme. Dock din iPod eller GoGear-afspiller i den kompakte clockradio fra Philips med kraftfuld bas, der understøttes af 12 W RMS-effekt. Nyd fantastisk lyd, og vælg at kickstarte hver dag med musik.

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Vågn op til din yndlingsmusik fra iPod

Start dagen på din måde!

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Afspil og oplad din iPod samtidigt

Afspil og oplad din iPod samtidigt

Nyd din foretrukne MP3-musik mens du oplader din iPod! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din iPod direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din iPod løber tør for batteri. Brug fjernbetjeningen til at navigere, vælge og afspille den musik, der er gemt på din iPod. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din iPod, mens den sidder i dockingstationen.

wOOx™-højttalerteknologi til dyb og kraftig bas

wOOx™-højttalerteknologi til dyb og kraftig bas

wOOx-teknologi er et revolutionerende højttalerkoncept, der giver dig mulighed for at høre og føle en virkelig dyb bas, der er mere fyldig end på noget andet lydsystem. Specielle højttalere fungerer sammen med wOOx-basmembranen, og en præcis afstemning mellem hovedenheden og diskanten sikrer en jævn overgang fra bas/mellemtone til høje frekvenser. Dobbelt ophæng og en fuldstændigt symmetrisk sandwich-konstruktion leverer en dyb og præcis bas uden hørbar forvrængning. wOOx frembringer en ualmindelig dyb og dynamisk bas ved at bruge højttalerkabinettets fulde volumen til virkelig at øge musikkens effekt.

Aux-in-tilslutning til bærbar MP3-musikafspiller

Aux-in-tilslutning til bærbar MP3-musikafspiller

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

6

Anmeldelser

3
2

20/05/2012

België

België

Geweldige koop voor geweldige prijs

Zeer tevreden met de aankoop, zeer makkelijkte gebruiken.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ301DB Klokradio voor iPod

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ301DB Klokradio voor iPod

31/08/2011

België

België

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ301DB Klokradio voor iPod

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ301DB Klokradio voor iPod

20/05/2012

België

België

laat te wensen

ipod speelt hoe maar tuner laat het af en toe afweten wat betreft de ontvangt

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ301DB Klokradio voor iPod

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ301DB Klokradio voor iPod

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