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Udgået

Clockradio med digital tuning

AJ3116/12

2.6

| (16) Anmeldelser

Start dagen på din måde!

Denne elegante clockradio fra Philips ser både godt ud og vækker dig til tiden. Den har en indbygget FM-radio, og du kan vælge, om du vil vækkes af din foretrukne radiostation eller af buzzer-alarmen.

Se alle fordele

Vågn op til radio eller buzzer

Start dagen på din måde!

  • Digital FM-tuning

  • To ringetidspunkter

  • Nødstrøm til klokkeslæt og alarm

Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren

Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren

Vågn op til lyden fra din yndlingsradiostation eller en buzzer. Du skal bare indstille alarmen på din Philips clockradio, så den vækker dig med den radiostation, du lyttede til sidst, eller du kan vælge at blive vækket af en buzzer-lyd. Når vækketidspunktet er nået, vil din Philips clockradio automatisk tænde for den radiostation eller udløse buzzeren.

FM digital indstilling med faste indstillinger

FM digital indstilling med faste indstillinger

Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Blid vækning for en behagelig opvågning

Blid vækning for en behagelig opvågning

Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvist højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.

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Anmeldelser

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2.6

ud af 5

16

Anmeldelser

21/07/2016

España

España

Bekræftet køber

Cumple perfectamente con lo que buscaba

Fácil de usar, cumple perfectamente con la función de despertar. Tiene una buena sintonización y un sonido nítido. Sólo cambiaría el que el volumen de la radio subiese más despacio en la función despertador. Y como posible mejora, añadir banda AM.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3116 Radio reloj con sintonización digital

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3116 Radio reloj con sintonización digital

30/04/2018

Portugal

Portugal

O produto apresenta boa fiabilidade e boas características de funcionamento.

Tem como contra, no meu entender, o design pelo que este deveria ser revisto.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital

02/01/2018

France

France

Bekræftet køber

excellent radio reveil

Pour un premier modèle, celui-ci est simple et facile à l'utilisé. Fréquence radio digitale est une bonne idée. Inconvénient: Impossibilité de mémoriser des stations radio.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.