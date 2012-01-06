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Udgået

Clockradio

AJ3540/12

3.5

| (28) Anmeldelser

Clockradio med stort display

En praktisk clockradio med stort display, som er nemt at læse. Den har to uafhængige alarmer - en til dig og en til din partner. Vågn op til radio eller buzzer for at starte dagen til tiden.

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Clockradio med stort display

  • Stort display

Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter

Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter

Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.

FM/MB-tuner til radionydelse

FM/MB-tuner til radionydelse

FM/MB-stereotuner (AM)

Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren

Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren

Vågn op til lyden fra din yndlingsradiostation eller en buzzer. Du skal bare indstille alarmen på din Philips clockradio, så den vækker dig med den radiostation, du lyttede til sidst, eller du kan vælge at blive vækket af en buzzer-lyd. Når vækketidspunktet er nået, vil din Philips clockradio automatisk tænde for den radiostation eller udløse buzzeren.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.5

ud af 5

28

Anmeldelser

06/01/2012

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3540 Radiowecker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3540 Radiowecker

12/10/2011

Nederland

Nederland

Dit product voldoet volledig aan onze eisen!

De wekker heeft een duidelijk display, wat ook goed te lezen is voor mensen met slechte ogen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3540 Klokradio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3540 Klokradio

10/10/2011

Nederland

Nederland

dit product doet wat het moet doen

deze klokradio is een van de beste die ik ooit heb gehad is makkelijk in te stellen alleen het knopje om het alarm uit te zetten had wel iets groter mogen zijn. maar verder een erg goed product

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3540 Klokradio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3540 Klokradio

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