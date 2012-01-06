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Udgået
AJ3540/12
Clockradio med stort display
En praktisk clockradio med stort display, som er nemt at læse. Den har to uafhængige alarmer - en til dig og en til din partner. Vågn op til radio eller buzzer for at starte dagen til tiden.
Stort display
Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.
FM/MB-stereotuner (AM)
Vågn op til lyden fra din yndlingsradiostation eller en buzzer. Du skal bare indstille alarmen på din Philips clockradio, så den vækker dig med den radiostation, du lyttede til sidst, eller du kan vælge at blive vækket af en buzzer-lyd. Når vækketidspunktet er nået, vil din Philips clockradio automatisk tænde for den radiostation eller udløse buzzeren.
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3.5
ud af 5
28
Anmeldelser
nabrik
06/01/2012
Deutschland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3540 Radiowecker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3540 Radiowecker
KeesO
12/10/2011
Nederland
Dit product voldoet volledig aan onze eisen!
De wekker heeft een duidelijk display, wat ook goed te lezen is voor mensen met slechte ogen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3540 Klokradio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3540 Klokradio
johnboy1968
10/10/2011
Nederland
dit product doet wat het moet doen
deze klokradio is een van de beste die ik ooit heb gehad is makkelijk in te stellen alleen het knopje om het alarm uit te zetten had wel iets groter mogen zijn. maar verder een erg goed product
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3540 Klokradio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3540 Klokradio