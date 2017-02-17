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Udgået

Clockradio

AJ3700/12

2.3

| (34) Anmeldelser

Vækkefunktion og projektor!

Da hver dag er unik, kommer du til at sætte pris på den brugervenlige clockradio fra Philips, der er din helt egen morgenledsager. Dens projektorfunktion viser klokkeslættet på enhver overflade. Du skal blot vågne, åbne dine øjne – og du kan straks se, hvad klokken er! Gode morgener er netop blevet endnu bedre

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med tidsprojektion

Vækkefunktion og projektor!

  • Tidsprojektion

  • Digital FM-tuning

  • To ringetidspunkter

  • Batteri- eller vekselstrømsdrevet

En iøjnefaldende måde at se hvad klokken er.

Tidsprojektion gør det muligt at projicere tiden på enhver overflade og i enhver vinkel. Det nye projektionssystem sikrer, at klokkeslættet altid placeres og vendes korrekt. I modsætning til traditionelle LCD-displays tillader det negative LCD-display lys at passere uden markant forvrængning. Et kraftigt LED-lys oplyser det negative LCD-panel for at projicere lyset inden for en bestemt afstand. Med det præcise objektiv, projicerer uret billedet og justerer også fokus, så du bliver tilfreds. Du behøver ikke stå op for at se, hvad klokken er - du skal blot åbne øjnene!

Gentag alarm for yderligere snooze

Gentag alarm for yderligere snooze

For at undgå, at du sover over dig, har Philips-vækkeuret en slumrefunktion. Hvis vækkeuret ringer, og du gerne vil sove lidt mere, skal du bare trykke på Gentag alarm-knappen én gang og lægge dig ned og sove. Ni minutter senere ringer vækkeuret igen. Du kan fortsætte med at trykke på Gentag alarm-knappen hvert niende minut, indtil du vælger at slukke helt for alarmen.

Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik

Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik

Med sleep-timer kan du bestemme, hvor længe du vil lytte til musik eller en radiostation efter eget valg, inden du falder i søvn. Indstil blot en tidsgrænse (op til 1 time), og vælg en radiostation, du vil lytte til, mens du falder i søvn. Philips-radiosystemet fortsætter med at spille i det valgte tidsrum og skifter derefter til en strømbesparende, stille standby-tilstand. Med sleep-timer kan du falde i søvn til dit yndlingsradioprogram uden at tælle får eller bekymre dig om strømforbruget.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.3

ud af 5

34

Anmeldelser

5

17/02/2017

España

España

Sólo un detalle...

El despertador no defrauda, pero tendría que poder apagarse el brillo porque aunque lo pongas en la opción más baja ilumina toda la habitación. No es necesario que proyecte la hora porque a oscuras no te quedas.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3700 Radio reloj

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3700 Radio reloj

07/01/2016

España

España

Casi casi...

Es un buen despertador, pero el hecho de no poder apagar el brillo de la pantalla retroiluminada provoca una molestia en la oscuridad. No se entiende el porqué no se ha añadido esta opción.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3700 Radio reloj

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3700 Radio reloj

13/03/2015

France

France

Bekræftet køber

Très bon produit

Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3700 Radio-réveil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3700 Radio-réveil

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