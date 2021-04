StyleCare Prestige

Krøllekammeret er i åbent design, som minimerer risikoen for, at håret sætter sig fast.

Vores innovative åbne design i kombination med to lodrette krøllelameller hjælper dig med at få fantastiske krøller, samtidig med at du beskytter dit hår. I det rummelige kammer vikler de roterende krøllelameller blidt og forsigtigt håret rundt om krøllecylinderen uden belastning. Fordi krøllelamellerne er udformet lodret, følger de hårets naturlige flow, og der er mindre risiko for, at håret kommer til at sidde fast. Styling med ro i sindet.