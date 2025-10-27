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  • Perfekte krøller hurtigt og nemt
  • Perfekte krøller hurtigt og nemt
  • Perfekte krøller hurtigt og nemt
  • Perfekte krøller hurtigt og nemt
  • Perfekte krøller hurtigt og nemt
  • Perfekte krøller hurtigt og nemt
  • Perfekte krøller hurtigt og nemt
  • Perfekte krøller hurtigt og nemt
  • Perfekte krøller hurtigt og nemt
  • Perfekte krøller hurtigt og nemt
  • Perfekte krøller hurtigt og nemt
  • Perfekte krøller hurtigt og nemt
  • Perfekte krøller hurtigt og nemt
  • Perfekte krøller hurtigt og nemt
  • Perfekte krøller hurtigt og nemt
  • Perfekte krøller hurtigt og nemt
  • Perfekte krøller hurtigt og nemt
  • Perfekte krøller hurtigt og nemt
  • Perfekte krøller hurtigt og nemt
  • Perfekte krøller hurtigt og nemt
  • Perfekte krøller hurtigt og nemt
  • Perfekte krøller hurtigt og nemt
  • Perfekte krøller hurtigt og nemt
  • Perfekte krøller hurtigt og nemt

Udgået

StyleCare PrestigeAutomatisk krøllejern

BHB876/00

4.5
| (399) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produkt
Perfekte krøller hurtigt og nemt
Philips StyleCare Auto Curler er et automatisk krøllejern, som krøller håret for dig og giver perfekte krøller hver gang! Den innovative og smarte krøllefunktion ruller automatisk hver enkelt hårlok op i den opvarmede rulle og laver en perfekt krølle – hver gang. Philips AutoCurler gør det nemt at skabe glamour i hverdagen! Denne model kan krølle større hårlokker ad gangen – dobbelt så meget hår ad gangen* set i forhold til den foregående model.
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Kompatible produkter
StyleCare Prestige

StyleCare Prestige
Renoveret automatisk krøllejern

BHB876/00R1

Tager mere hår i hver enkelt lok end tidligere*

Perfekte krøller hurtigt og nemt

  • Laver perfekte krøller hver gang

  • Både små og store krøller

  • Keramisk keratin beskytter håret

  • Intelligente krøllelameller

Intelligent krøllesystem giver optimal stylingoplevelse

Intelligent krøllesystem giver optimal stylingoplevelse

Få den ultimative stylingoplevelse med vores intelligente krøllesystem. Det innovative system er en omfattende pakke med mange opgraderede funktioner. De fantastiske, holdbare krøller skabes med et enkelt tryk på en knap med to automatisk roterende, intelligente krøllelameller. De krøller hver hårlok som en professionel stylist og beskytter samtidig dit hår. Den intelligente boost-teknologi til krølning gør det muligt for det automatiske krøllejern at skabe holdbare resultater ved en mere skånsom temperaturindstilling. Enhedens længere cylinder, det nemme lodrette greb og det åbne design, som følger dit hårs naturlige flow, hjælper dig med at style perfekt uden besvær.

Længere cylinder til styling af dobbelt så meget hår på én gang

Længere cylinder til styling af dobbelt så meget hår på én gang

Med vores automatiske krøllejerns 113 % større krølningsoverflade* kan du nu style dobbelt så meget hår på én gang. Det er blevet nemt og hurtigt af få perfekte krøller!

Lodret greb til nem brug

Det automatiske krøllejern holdes i en naturlig lodret position med et afslappet greb, hvilket gør det problemfrit at lave helt ensartede krøller hele vejen rundt om hovedet. Betjeningsknapperne sidder der, hvor du holder, så du intuitivt kan nå dem. Krøllekammerets buede, feminine form gør det mere behageligt at krølle endnu tættere på hovedbunden.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

399

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produkt

27/10/2025

Sverige

Sverige

Älskar den

Har haft den i flera år och älskar den. Har den med mig vart jag än åker . Fina och snabba lockar som håller flera dagar. Fantastisk 👍 bra . Jag har rekommenderat hela familjen och bekanta,

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Prestige BHB878 Renoverad MoistureProtect automatisk locktång

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Prestige BHB878 Renoverad MoistureProtect automatisk locktång

27/12/2022

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Highly Recommended

Inlove this hair curler, it last very long and u can style your hair different ways it is really perfect. I really recommended this product.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect Auto Curler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect Auto Curler

03/12/2019

Sverige

Sverige

Fantastisk produkt!

En helt magiskt bra locktång som ger vackra lockar på ett enkelt och väldigt smidigt sätt! Nu är det slut på brända fingrar och trassel med hår på bakhuvud. Vackra lockar som håller i flera dagar. Jag rekommenderar denna locktång varmt!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Prestige BHB876/00 Automatisk locktång

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Prestige BHB876/00 Automatisk locktång

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. i forhold til Philips HPS940