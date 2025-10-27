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Udgået
Laver perfekte krøller hver gang
Både små og store krøller
Keramisk keratin beskytter håret
Intelligente krøllelameller
Få den ultimative stylingoplevelse med vores intelligente krøllesystem. Det innovative system er en omfattende pakke med mange opgraderede funktioner. De fantastiske, holdbare krøller skabes med et enkelt tryk på en knap med to automatisk roterende, intelligente krøllelameller. De krøller hver hårlok som en professionel stylist og beskytter samtidig dit hår. Den intelligente boost-teknologi til krølning gør det muligt for det automatiske krøllejern at skabe holdbare resultater ved en mere skånsom temperaturindstilling. Enhedens længere cylinder, det nemme lodrette greb og det åbne design, som følger dit hårs naturlige flow, hjælper dig med at style perfekt uden besvær.
Med vores automatiske krøllejerns 113 % større krølningsoverflade* kan du nu style dobbelt så meget hår på én gang. Det er blevet nemt og hurtigt af få perfekte krøller!
Det automatiske krøllejern holdes i en naturlig lodret position med et afslappet greb, hvilket gør det problemfrit at lave helt ensartede krøller hele vejen rundt om hovedet. Betjeningsknapperne sidder der, hvor du holder, så du intuitivt kan nå dem. Krøllekammerets buede, feminine form gør det mere behageligt at krølle endnu tættere på hovedbunden.
4.5
ud af 5
399
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
Enose
27/10/2025
Sverige
Älskar den
Har haft den i flera år och älskar den. Har den med mig vart jag än åker . Fina och snabba lockar som håller flera dagar. Fantastisk 👍 bra . Jag har rekommenderat hela familjen och bekanta,
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Prestige BHB878 Renoverad MoistureProtect automatisk locktång
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Prestige BHB878 Renoverad MoistureProtect automatisk locktång
Iarheiress
27/12/2022
Sverige
Bekræftet køber
Highly Recommended
Inlove this hair curler, it last very long and u can style your hair different ways it is really perfect. I really recommended this product.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect Auto Curler
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect Auto Curler
Anna88
03/12/2019
Sverige
Fantastisk produkt!
En helt magiskt bra locktång som ger vackra lockar på ett enkelt och väldigt smidigt sätt! Nu är det slut på brända fingrar och trassel med hår på bakhuvud. Vackra lockar som håller i flera dagar. Jag rekommenderar denna locktång varmt!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Prestige BHB876/00 Automatisk locktång
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare Prestige BHB876/00 Automatisk locktång
i forhold til Philips HPS940