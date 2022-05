Designet til at undgå fastsiddende hår

Takket være en unik kombination af vores åbne design, glatte cylinder og intelligente sensor kan du ubesværet lave krøller uden hele tiden at skulle bekymre dig om, at håret sidder fast. Den intelligente sensor sætter enheden på pause, når den registrerer, at der er indført for meget hår eller det ikke er indført korrekt. Det innovative åbne og opretstående design gør, at du omgående kan tage håret ud. Den elegante og forseglede cylinder forhindrer friktion, mens den samtidig beskytter dit hår. Nu kan du style dit hår helt uden bekymringer.