Giver volumen, maksimerer fylde, krøller og fyldige frisurer

Volumendiffuseren spreder luftstrømmen hen over håret, øger volumen og mindsker krusning under tørringen. For at opnå de bedste resultater skal diffuseren holdes tæt på området omkring hårspidsen og -roden. Diffuserens fine, strukturerede nåle giver håret fylde, maksimerer tykkelsen og luftigheden og medvirker til at forme krøller.