Intelligent tilbehør tilpasser programmer til alle kropsområder

Din krop er unik. Og dens hud, kurver og konturer skal også behandles unikt. Lumeas tilbehør til hele kroppen er formet, så det passer perfekt til alle kurver, og tilpasser programmer, der er skræddersyet til alle kropsområder. Behandlingsvinduerne er designet til at maksimere kontakten med huden for at sikre, at lyset ikke slipper ud, hvilket muliggør effektive og skånsomme behandlinger, selv på sarte eller følsomme områder.