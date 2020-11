Problemfri ensartet trimning

Philips stubbe- og skægtrimmer 5000 BT5200/16 gør det nemt at style dit skæg, som du vil, uanset om det er 3-dages skægstubbe, kort eller længere skæg. Trimmeren har en integreret kam, der løfter hvert hårstrå så det placeres i en optimal klippevinkel, og giver en perfekt og ensartet trimning med én bevægelse. Skægtrimmeren er 100 % vandtæt, kan skylles under vandhanen og er nem at rengøre. Hele Philips serie med skægtrimmere er helt vedligeholdelsesfri med selvslibende skæreelementer; du behøver aldrig at oliere bladene. Se alle fordelene