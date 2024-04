Et præcisionstrin, der passer til ethvert skæg

Gør din grooming-rutine personlig med præcise stylingtrin, der passer til ethvert skæg. Der er 0,2 mm trin mellem 0,4-2 mm til styling af kort skæg, 0,5 mm trin mellem 2-5 mm for at opnå et jævnt 3-dages skæg og 1 mm trin over 5 mm til pleje af langt skæg.