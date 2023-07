Justerbare præcisionstrin til alle former for skæg

Trin på 0,2 mm mellem 0,4 og 2 mm for en nøjagtig kort skægstil, trin på 0,5 mm mellem 2 og 5 mm for at få jævne tredagesstubbe, trin på 1 mm over 5 mm for vedligeholdelse af langt skæg.