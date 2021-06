MySound: Personlige lydprofiler

Lydopfattelse er subjektiv, og enhver har sin egen individuelle lyttepræference. Derfor giver MySound dig mulighed for at vælge mellem tre markant forskellige lydprofiler, så du får den ultimative lytteoplevelse: Clear – for at gøre stemmer meget klare og tydelige, Soft – for en venligere og blødere stemme, Warm – for at gøre stemmelyden indbydende og varm.