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Udgået

Clockradio til iPod/iPhone

DC315/12

4.3

| (36) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produkt

Start dagen på din måde!

Start en dejlig dag med din iPhone/iPod-musik fra Philips-clockradioen med to alarmer. Det elegante system har flere kilder, og giver dig mulighed for at vågne op til musik efter eget valg fra bærbare enheder og radio.

Se alle fordele

Vågn op til din musik fra iPhone/iPod

Start dagen på din måde!

  • 8 W

Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Alarm på ugedage/i weekenden, så du kan tilpasse produktet til din livsstil

Alarm på ugedage/i weekenden, så du kan tilpasse produktet til din livsstil

Denne clockradio er designet med henblik på en moderne livsstil og har en dobbelt alarmfunktion, der gør det muligt at indstille én alarm på hverdage og en anden i weekenden - eller to alarmindstillinger til par. Alarmen kan indstilles til de samme alarmtider mandag til søndag. Eller du kan indstille alarmen til tidlig vækning mandag til fredag og vælge at sove længe på lørdage og søndage. Lige meget hvad du vælger, sparer disse praktiske funktioner dig for at rode med forskellige alarmtider hver eneste aften.

Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.3

ud af 5

36

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produkt

2

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Amazing Sound For A Small Unit

The Philips Clock Radio DC315 is a great little unit for use in a bedroom or kitchen. The built in sub gives great warmth and depth to the sounds stored on your ipod and has enough volume to fill a reasonably sized room without distorting the sound. Not only do you get great sound but you also get a very easy to read display that doesn't light up your room at night and an alarm that can play either the radio or music from your ipod. Our unit has aslo been on a few holidays with us and has proven to be pretty robust.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

17/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great sound from a small unit

Had been trying to find a small clock radio that would charge and play iphone/ipod touch for my son's bedroom. Tried many in shops etc to find that the sound was so "tinney" it was irritating to listen to. As this unit had a built in Sub Woofer, I decided to give it a go even though I tended not to buy Phillips brand. Wow! Even though I was testing it in one of the larger electrical superstores, the difference in the quality of sound was amazing so we bought it there and then. This has now tempted me to look at other Phillips goods when previously I wouldn't have given them a second glance. Only down side to the unit is the somewhat fiddley buttons located on the side of the unit which are difficult to use unless you turn the unit to the side so you can see which is which. However, for the deep bass and clear treble this unit produces, it's well worth the effort.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

ipod and iPhone it has the addapters for other devices as well personally I would recommend it to my friends.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC315 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Undgå længerevarende brug af anlægget ved en lydstyrke over 85 decibel, da det kan beskadige hørelsen.