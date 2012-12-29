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Udgået

dockingsystem til iPod/iPhone/iPad

DC390/12

4.3

| (31) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produkt

Stå op med glæde

Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad, og få en fyldig og klar lyd. Denne smarte skriveborddockingstation i aluminium kan oplade op til to enheder på samme tid. Den fungerer også som vækkeur, så du kan starte dagen med dine yndlingssange eller radio.

Se alle fordele

til skøn musik fra din iPod/iPhone/iPad

Stå op med glæde

  • Aluminium

  • Dobbelt dockingstation

Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Forstærkere er grundlæggende begrænset af den elektriske energi, de er i stand til at forstærke, og højttalere er begrænset af den elektriske energi, de kan konvertere til lydenergi uden at forvrænge lydsignalet. Jo højere watt, jo bedre lydeffekt fra højttaleren.

Aluminiumskabinet giver god kvalitetsfornemmelse

Aluminiumskabinet giver god kvalitetsfornemmelse

Robust, let aluminiumskabinet, der kan modstå høje temperaturer og rust.

Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.3

ud af 5

31

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produkt

29/12/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellence :7)

I can't believe some of the negative reviews I've just read ? I have just been given one if these as a Christmas present, and I have to say I am so happy with it, it's has an AMAZING sound for such a small device ! It also is made to a very high quality finish. Its very heavy for its size ,I would probably say that's because it has a large amplifier inside & because of the outside steel looking case. I can't believe how loud it will play with no distortion, very good value for money & some very clever features ,you can't go wrong !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

29/12/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellence :7)

I can't believe some of the negative reviews I've just read ? I have just been given one if these as a Christmas present, and I have to say I am so happy with it, it's has an AMAZING sound for such a small device ! It also is made to a very high quality finish. Its very heavy for its size ,I would probably say that's because it has a large amplifier inside & because of the outside steel looking case. I can't believe how loud it will play with no distortion, very good value for money & some very clever features ,you can't go wrong !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

22/03/2012

United Kingdom

United Kingdom

perfect kitchen sound system

Love this little radio for my ipad,iphone and ipod. Has great sound for the kitchen and feels robust - not cheap plastic! Has some weight to it. Also produces quite clear sound quality. Top marks!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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