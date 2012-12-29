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Udgået
Stå op med glæde
Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad, og få en fyldig og klar lyd. Denne smarte skriveborddockingstation i aluminium kan oplade op til to enheder på samme tid. Den fungerer også som vækkeur, så du kan starte dagen med dine yndlingssange eller radio.
Aluminium
Dobbelt dockingstation
RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Forstærkere er grundlæggende begrænset af den elektriske energi, de er i stand til at forstærke, og højttalere er begrænset af den elektriske energi, de kan konvertere til lydenergi uden at forvrænge lydsignalet. Jo højere watt, jo bedre lydeffekt fra højttaleren.
Robust, let aluminiumskabinet, der kan modstå høje temperaturer og rust.
Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.
4.3
ud af 5
31
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produkt
PB1234
29/12/2012
United Kingdom
Excellence :7)
I can't believe some of the negative reviews I've just read ? I have just been given one if these as a Christmas present, and I have to say I am so happy with it, it's has an AMAZING sound for such a small device ! It also is made to a very high quality finish. Its very heavy for its size ,I would probably say that's because it has a large amplifier inside & because of the outside steel looking case. I can't believe how loud it will play with no distortion, very good value for money & some very clever features ,you can't go wrong !
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad
Sparky3373
29/12/2012
United Kingdom
Excellence :7)
I can't believe some of the negative reviews I've just read ? I have just been given one if these as a Christmas present, and I have to say I am so happy with it, it's has an AMAZING sound for such a small device ! It also is made to a very high quality finish. Its very heavy for its size ,I would probably say that's because it has a large amplifier inside & because of the outside steel looking case. I can't believe how loud it will play with no distortion, very good value for money & some very clever features ,you can't go wrong !
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad
jcubb
22/03/2012
United Kingdom
perfect kitchen sound system
Love this little radio for my ipad,iphone and ipod. Has great sound for the kitchen and feels robust - not cheap plastic! Has some weight to it. Also produces quite clear sound quality. Top marks!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad