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  • 8 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere
  • 8 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere
  • 8 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere
  • 8 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere
  • 8 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere
  • 8 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere
  • 8 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere
  • 8 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere

Udgået

Philips 4300 SeriesFuldautomatiske espressomaskiner

EP4341/50

4.9
| (9) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
8 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere
Ved et tryk på en knap kan du let lave lækre kaffevarianter som espresso, kaffe, cappuccino og latte macchiato. LatteGo er prikken over i'et med silkeblødt mælkeskum, er nem at opsætte og kan rengøres på mindre end 15 sekunder*
Se alle fordele

LatteGo, det hurtigste mælkesystem nogensinde*

8 lækre friskmalede kaffevarianter, det har aldrig været nemmere

  • 8 drikke

  • LatteGo-mælkeopløsning

  • Sort

  • TFT-display

8 kopper kaffe lige ved hånden, herunder latte macchiato

8 kopper kaffe lige ved hånden, herunder latte macchiato

Hvert tidspunkt har sin egen slags kaffe. Fra kraftfuld espresso til lækker cappuccino: Din fuldautomatiske espressomaskine leverer hurtigt og nemt et perfekt resultat i koppen.

Nemt valg af kaffe med intuitivt berøringsdisplay

Nemt valg af kaffe med intuitivt berøringsdisplay

Med vores brugervenlige display står der kun lidt mellem dig og din næste lækre kop kaffe. I nogle få trin kan du tilpasse din friske bønnesmag og hurtigt gå fra længsel til nydelse.

Juster aromastyrke og fylde med kaffetilpasseren

Juster aromastyrke og fylde med kaffetilpasseren

Lav din egen kaffe med kaffetilpasserens indstillinger for intensitet, kaffestyrke og mælkemængde, som er let at indstille.

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.9

ud af 5

9

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

18/11/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

Εξαιρετική μηχανή

Είναι στην κατοχή μου πάνω από μήνα. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι εξαιρετικές. Με τον καφε που χρησιμοποιώ πετυχαίνω τον καφέ της αρεσκείας μου.

Fordele

Ταχύτητα, ποιότητα καφέ.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 4300 της Philips EP4341/50 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 4300 της Philips EP4341/50 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

21/06/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

Εξαιρετικό προϊόν

Όμορφο design εξαιρετικό καπουτσίνο και αφρό γάλακτος δεν μου αρέσει ο θόρυβος που κάνει η σημερινή

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 4300 της Philips EP4341/50 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 4300 της Philips EP4341/50 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

14/02/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ,ΥΠΕΡΟΧΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Fordele

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 4300 της Philips EP4341/50 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 4300 της Philips EP4341/50 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på forbrugertest i Tyskland med sammenligning af førende enkelttryks (kaffe + mælk), fuldautomatiske espressomaskiner (2018).

  2. Baseret på 70-82 °C.

  3. Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.