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30 dages fortrydelsesret
Udgået
8 drikke
LatteGo-mælkeopløsning
Sort
TFT-display
Hvert tidspunkt har sin egen slags kaffe. Fra kraftfuld espresso til lækker cappuccino: Din fuldautomatiske espressomaskine leverer hurtigt og nemt et perfekt resultat i koppen.
Med vores brugervenlige display står der kun lidt mellem dig og din næste lækre kop kaffe. I nogle få trin kan du tilpasse din friske bønnesmag og hurtigt gå fra længsel til nydelse.
Lav din egen kaffe med kaffetilpasserens indstillinger for intensitet, kaffestyrke og mælkemængde, som er let at indstille.
4.9
ud af 5
9
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
G1ann1s12
18/11/2023
Ελλάδα
Bekræftet køber
Εξαιρετική μηχανή
Είναι στην κατοχή μου πάνω από μήνα. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι εξαιρετικές. Με τον καφε που χρησιμοποιώ πετυχαίνω τον καφέ της αρεσκείας μου.
Fordele
Ταχύτητα, ποιότητα καφέ.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 4300 της Philips EP4341/50 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 4300 της Philips EP4341/50 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Κουκουρούκου
21/06/2023
Ελλάδα
Bekræftet køber
Εξαιρετικό προϊόν
Όμορφο design εξαιρετικό καπουτσίνο και αφρό γάλακτος δεν μου αρέσει ο θόρυβος που κάνει η σημερινή
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 4300 της Philips EP4341/50 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 4300 της Philips EP4341/50 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
14/02/2023
Ελλάδα
Bekræftet køber
ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ,ΥΠΕΡΟΧΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ
Fordele
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 4300 της Philips EP4341/50 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 4300 της Philips EP4341/50 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Baseret på forbrugertest i Tyskland med sammenligning af førende enkelttryks (kaffe + mælk), fuldautomatiske espressomaskiner (2018).
Baseret på 70-82 °C.
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.