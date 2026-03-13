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Philips 4300 Series Fuldautomatiske espressomaskiner
Udgået
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EP4341/50
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EU Declaration of Conformity - English (US)
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Kan jeg bruge et andet filter i min Philips-espressomaskine?
Hvordan reng�r og vedligeholder jeg min Philips-espressomaskine?
Hvordan smøres bryggeenheden på min Philips-espressomaskine?
Sådan bruger du Philips-kaffeoliefjernertabletter
Hvordan afkalker jeg min Philips-espressomaskine?
Teststrimmel til måling af vandets hårdhedsgrad
Milk TwisterMælkeskummer
Låg til formalet kaffe-beholder
LatteGo-mælkesystem
Fuldautomatisk espressomaskineDrypbakke
Fuldautomatisk espressomaskineFrontpanelet på kaffegrumsbeholderen
Låg til kaffebønnetragt
Fuldautomatisk espressomaskineKaffegrumsbeholder
Fuldautomatisk espressomaskineKaffemåleske
Fuldautomatisk espressomaskineVandtank
Fuldautomatisk espressomaskineDrypbakkedæksel i metal
Afkalkningsmiddel til espressomaskiner
EspressomaskineSmørefedt til Philips-bryggeenhed
Rensebørste
Lille vandfilter
Drypbakken på min Philips-espressomaskine fyldes hurtigt op
Kaffen fra min Philips-espressomaskine er ikke varm nok
Min Philips-espressomaskine vil ikke tænde
Min Philips LatteGo-mælkeskummer lækker fra bunden
Min Philips-espressomaskine skummer ikke mælken godt
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