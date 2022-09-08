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EXP2542/00
Magic Electronic Skip Protection™ er en praktisk funktion, der sikrer uafbrudt musik, selv når din MP3-CD-afspiller udsættes for stød og slag, mens du jogger eller på anden måde bevæger dig. Enheder med Magic Electronic Skip Protection™ er udstyret med en intelligent elektronisk buffer, som kan lagre forskellige digitale musikformater som f.eks. MP3 og WMA. Bufferen regulerer automatisk både indhold og laserhastigheden, så musikken ikke afbrydes.
Philips er kendt for at lave produkter, der er kompatible med mange af de diske, der findes på markedet. Dette lydsystem lader dig få glæde af din musik fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable kompatibel) betyder, at dit lydsystem kan afspille både CD-R (CD-Recordable) og CD-RW (CD-Rewritable). Der kan optages på CD-R-diske en gang, og de kan afspilles på alle typer CD-afspillere. Der kan optages og skrives på CD-RW-diske flere gange, og de kun kan afspilles på kompatible CD-afspillere.
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