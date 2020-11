Støvbeholder, der tømmes i én bevægelse, enkelt og hygiejnisk

Støvbeholderen er perfekt designet til bortskaffelse af støv direkte ned i affaldsspanden. Takket være systemet til let tømning i én bevægelse kan du ganske enkelt tømme støvbeholderen uden at røre ved snavset, og du undgår komplicerede processer. Nem at tømme og hygiejnisk at rengøre.