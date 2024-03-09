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  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve

Udgået

PowerPro Duo2-i-1 på stang

FC6168/01

1
| (1) Anmeldelse
Grundige rengøringsresultater på alle gulve
Den nye Philips PowerPro Duo tilbyder dig grundige rengøringsresultater på hårde gulve og tæpper. PowerCyclone Technology opretholder høj sugestyrke, hvilket sikrer en fremragende ydelse. TriActive Turbo-mundstykket fanger mere støv og fnuller på én gang.
Se alle fordele

Med PowerCyclone og TriActive Turbo-mundstykke

Grundige rengøringsresultater på alle gulve

  • 2-i-1

  • 18 V

  • Uden pose

  • 2 stk. tilbehør

PowerCyclone-teknologi for optimal ydeevne

PowerCyclone-teknologi for optimal ydeevne

PowerCyclone-teknologien leverer grundige rengøringsresultater på én gang via yderst effektive trin: 1) Luften suges hurtigt ind i PowerCyclone takket være det lige og glatte luftindtag. 2) Den buede luftpassage gør, at luften hurtigt sendes opad i det cykloniske kammer, og støvet adskilles fra luften.

TriActive Turbo-mundstykke for stor ydeevne på tæpper

TriActive Turbo-mundstykke for stor ydeevne på tæpper

TriActive Turbo-mundstykket sørger for stor ydeevne på hårde gulve og tæpper. Den motoriserede børste og den optimerede luftstrøm samler alt støv og snavs på én gang.

Kraftfulde 18 V litiumbatterier giver lang brugstid

Kraftfulde 18 V litiumbatterier giver lang brugstid

De kraftige 18 V litiumionbatterier har længerevarende strøm i forhold til standardbatterier. Li-ion-batterier er også meget lette, så det bliver mere behageligt at gøre rent.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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1.0

ud af 5

1

Anmeldelse

5
4
3
2

09/03/2024

Portugal

Portugal

Boas carateristica como aspirador

Recomendo que nao seja comprado um vez que por ex ter partido os fechos da cx de recolha lhe e dito por os vendedores da marca e por a propria masca que nao tem pecas de substituicao, pondo ate em duvida se sera o unico artigo em que isto sucede.

Ulemper

As descritas a tras

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerPro Duo FC6167/01 Aspirador com cabo 2 em 1

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerPro Duo FC6167/01 Aspirador com cabo 2 em 1

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet internt af Philips. Sammenlignet med en FC8455/FC8456.