Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
FC6168/01
2-i-1
18 V
Uden pose
2 stk. tilbehør
PowerCyclone-teknologien leverer grundige rengøringsresultater på én gang via yderst effektive trin: 1) Luften suges hurtigt ind i PowerCyclone takket være det lige og glatte luftindtag. 2) Den buede luftpassage gør, at luften hurtigt sendes opad i det cykloniske kammer, og støvet adskilles fra luften.
TriActive Turbo-mundstykket sørger for stor ydeevne på hårde gulve og tæpper. Den motoriserede børste og den optimerede luftstrøm samler alt støv og snavs på én gang.
De kraftige 18 V litiumionbatterier har længerevarende strøm i forhold til standardbatterier. Li-ion-batterier er også meget lette, så det bliver mere behageligt at gøre rent.
1.0
ud af 5
1
Anmeldelse
09/03/2024
Portugal
Boas carateristica como aspirador
Recomendo que nao seja comprado um vez que por ex ter partido os fechos da cx de recolha lhe e dito por os vendedores da marca e por a propria masca que nao tem pecas de substituicao, pondo ate em duvida se sera o unico artigo em que isto sucede.
Ulemper
As descritas a tras
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerPro Duo FC6167/01 Aspirador com cabo 2 em 1
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerPro Duo FC6167/01 Aspirador com cabo 2 em 1
Testet internt af Philips. Sammenlignet med en FC8455/FC8456.