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  • Standard Product Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
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  • Product Detail Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product Detail Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product Detail Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product in Use Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product in Use Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product in Use Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product in Use Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product Detail Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Packaging photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Standard Product Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Main in-use photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product Detail Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product Detail Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product Detail Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product in Use Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product in Use Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product in Use Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product in Use Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product Detail Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Packaging photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System

Udgået

AquaTrioStøvsugning og gulvvask

FC7070/01

3.6

| (240) Anmeldelser

Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang

Philips' nye AquaTrio FC7070/01-støvsuger vasker og tørrer hårde gulve, så du sparer op til 50 % af tiden og besværet. Hurtigt roterende mikrofiberbørster fjerner omhyggeligt snavs, pletter og væsker på én gang, så du får perfekte resultater.

Se alle fordele

Spar 50% besvær. Spar op til 50% tid.*

Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang

  • 3-i-1

  • Teknologi med tredobbelt acceleration

  • Aqua Cyclone

  • Alle hårde gulve

Unik tredobbelt accelerationsteknologi giver fantastiske resultater

Unik tredobbelt accelerationsteknologi giver fantastiske resultater

Tredobbelt accelerationsteknologi udfører tre rengøringsopgaver på én gang: – Cyklonisk støvsugning: suger effektivt støv og løst skidt op - Vådmopning: først fjerner den hurtigt roterende børste pletter og spild effektivt - Tørring: derefter opsuger den hurtigt roterende børste det resterende vand, så tørretiden reduceres med 50 %*

Gulvet tørrer op til 50% hurtigere*

Gulvet tørrer op til 50% hurtigere*

Effektive og skånsomme mikrofiberbørster, der leverer 6700 omdr./min. fjerner effektivt snavs og pletter, mens de tilpasser sig gulvets forskellige former, og den kan også rengøre i åbninger. Børsterne rengør sig selv under brug vha. konstant tilførsel af rent vand og den centrifugalkraft, som driver skidt og vand, der samles op fra gulvet, ud af fibrene og over i tanken til beskidt vand. Udskift AquaTrio-børsterne hver 6. måned for at få den optimale rengøring.

Allergivenlig kvalitet testet af ECARF

Allergivenlig kvalitet testet af ECARF

AquaTrio med vandfiltrering er certificeret som allergivenlig af European Centre for Allergy Research Foundation. Aqua Cyclone opsamler snavs og støv, allergener opsamles i vand og kan ikke blive luftbårne igen. AquaTrio fjerner 99,95 % af allergener fra katte- og hundehår, støvmider eller pollen for at sikre et allergivenligt miljø i hjemmet.

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.6

ud af 5

240

Anmeldelser

07/03/2013

Sverige

Sverige

Supersmart!

Lättanvänd och väldigt effektiv! Trodde inte mina golv var så smutsiga som det var innan jag började använda denna produkt. Har ett litet krypande barn och då är det perfekt att kunna tvätta golvet utan medel och ändå få det så rent!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTrio FC7070/01 Dammsugare och moppsystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTrio FC7070/01 Dammsugare och moppsystem

20/04/2012

Sverige

Sverige

Aqua Trio

Mycket lätt att använda,rengör väldigt bra,smidig i designen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTrio FC7070/01 Dammsugare och moppsystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTrio FC7070/01 Dammsugare och moppsystem

03/04/2012

Sverige

Sverige

enkel,snabb städning

gick snabbt att städa 200m2!!! Minus att det inte medföljde extra borstar & bruksanvisning på svenska. Annars helt klart nöjd.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTrio FC7070/01 Dammsugare och moppsystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTrio FC7070/01 Dammsugare och moppsystem

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Velegnet til vådmopning

  2. Sammenlignet med støvsugning med en 2200 W-støvsuger og almindelig gulvvask