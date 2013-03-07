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Udgået
FC7070/01
Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang
Philips' nye AquaTrio FC7070/01-støvsuger vasker og tørrer hårde gulve, så du sparer op til 50 % af tiden og besværet. Hurtigt roterende mikrofiberbørster fjerner omhyggeligt snavs, pletter og væsker på én gang, så du får perfekte resultater.
3-i-1
Teknologi med tredobbelt acceleration
Aqua Cyclone
Alle hårde gulve
Tredobbelt accelerationsteknologi udfører tre rengøringsopgaver på én gang: – Cyklonisk støvsugning: suger effektivt støv og løst skidt op - Vådmopning: først fjerner den hurtigt roterende børste pletter og spild effektivt - Tørring: derefter opsuger den hurtigt roterende børste det resterende vand, så tørretiden reduceres med 50 %*
Effektive og skånsomme mikrofiberbørster, der leverer 6700 omdr./min. fjerner effektivt snavs og pletter, mens de tilpasser sig gulvets forskellige former, og den kan også rengøre i åbninger. Børsterne rengør sig selv under brug vha. konstant tilførsel af rent vand og den centrifugalkraft, som driver skidt og vand, der samles op fra gulvet, ud af fibrene og over i tanken til beskidt vand. Udskift AquaTrio-børsterne hver 6. måned for at få den optimale rengøring.
AquaTrio med vandfiltrering er certificeret som allergivenlig af European Centre for Allergy Research Foundation. Aqua Cyclone opsamler snavs og støv, allergener opsamles i vand og kan ikke blive luftbårne igen. AquaTrio fjerner 99,95 % af allergener fra katte- og hundehår, støvmider eller pollen for at sikre et allergivenligt miljø i hjemmet.
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3.6
ud af 5
240
Anmeldelser
Diawolezza
07/03/2013
Sverige
Supersmart!
Lättanvänd och väldigt effektiv! Trodde inte mina golv var så smutsiga som det var innan jag började använda denna produkt. Har ett litet krypande barn och då är det perfekt att kunna tvätta golvet utan medel och ändå få det så rent!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTrio FC7070/01 Dammsugare och moppsystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTrio FC7070/01 Dammsugare och moppsystem
sussi69
20/04/2012
Sverige
Aqua Trio
Mycket lätt att använda,rengör väldigt bra,smidig i designen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTrio FC7070/01 Dammsugare och moppsystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTrio FC7070/01 Dammsugare och moppsystem
Grodan75
03/04/2012
Sverige
enkel,snabb städning
gick snabbt att städa 200m2!!! Minus att det inte medföljde extra borstar & bruksanvisning på svenska. Annars helt klart nöjd.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTrio FC7070/01 Dammsugare och moppsystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTrio FC7070/01 Dammsugare och moppsystem
Velegnet til vådmopning
Sammenlignet med støvsugning med en 2200 W-støvsuger og almindelig gulvvask