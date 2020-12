Gulvet tørrer op til 50% hurtigere*

Effektive og skånsomme mikrofiberbørster, der leverer 6700 omdr./min. fjerner effektivt snavs og pletter, mens de tilpasser sig gulvets forskellige former, og den kan også rengøre i åbninger. Børsterne rengør sig selv under brug vha. konstant tilførsel af rent vand og den centrifugalkraft, som driver skidt og vand, der samles op fra gulvet, ud af fibrene og over i tanken til beskidt vand. Udskift AquaTrio-børsterne hver 6. måned for at få den optimale rengøring.