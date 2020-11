Højeste ydelse. For ekstra grundig rengøring.

Med Philips Performer Active bliver det lidt sjovere at gøre rent – og ikke mindst sundere og mere effektivt. Denne model er anbefalet af Astma- og allergiforbundet og har et TriActive-mundstykke, som effektivt opfanger støv og snavs fra alle gulvflader – store som små. Du behøver ikke at bekymre dig om støvsugerposer, som hurtigt bliver fulde og forringer sugeeffekten, for den indbyggede AirflowMax-teknologi gør, at støvsugeren kan bruges uden at miste effekt, indtil posen er helt fuld. Se alle fordelene