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Udgået
FX3BK/00
Dyb bas
Et slankt, let, kompakt og foldbart design gør disse hovedtelefoner perfekte til at bære og opbevare. Med de bløde ovale puder kan du bære dem i flere timer, uden at du lægger mærke til dem.
Over-ear
Sort
40 mm neodymdrivere giver tung bas og kraftig lyd
Et unikt sammenfoldeligt design giver dig mulighed for at folde FX-hovedtelefonerne sammen til en kugle, hvilket letter transport og opbevaring.
40 mm neodymdrivere giver tung bas og kraftig lyd
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