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Udgået

Øretelefoner

FX3BK/00

Dyb bas

Et slankt, let, kompakt og foldbart design gør disse hovedtelefoner perfekte til at bære og opbevare. Med de bløde ovale puder kan du bære dem i flere timer, uden at du lægger mærke til dem.

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med et foldbart let design

Dyb bas

  • Over-ear

  • Sort

40 mm neodymdrivere giver fyldig bas og kraftig lyd

40 mm neodymdrivere giver tung bas og kraftig lyd

Kompakt sammenfoldeligt design, der gør dem nemme at transportere og opbevare

Et unikt sammenfoldeligt design giver dig mulighed for at folde FX-hovedtelefonerne sammen til en kugle, hvilket letter transport og opbevaring.

Lydisolerende puder, der omslutter ørerne, blokerer for udefra kommende lyde

40 mm neodymdrivere giver tung bas og kraftig lyd

Tekniske specifikationer

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