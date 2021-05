Digitalt display med touch-funktion

Med hårklipper HC9450/15 i serie-9000 får du total kontrol og præcision ved klipningen. Det smarte display med touch-funktion gør det supernemt at ændre længdeindstillingen. Lad blot fingeren glide hen over displayet for at vælge den ønskede længde, så låser hårklipperen indstillingen og husker i øvrigt dine favoritindstillinger. Du kan vælge mellem 400 længdeindstillinger for ultimativ præcision, og DualCut-skær i titan er selvslibende og giver en skarp og præcis hårklipning. Se alle fordelene