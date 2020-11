Wake-up Light med klinisk dokumenteret effekt

Det er klinisk dokumenteret, at Philips' Wake-up Light forbedrer dit generelle velbefindende, efter du er vågnet. Flere uafhængige undersøgelser har vist, at vores opvågningslys forbedrer kvaliteten af vækningen, forbedrer dit humør og får dig til at føle dig mere frisk om morgenen. 92 % af brugerne siger, at vores opvågningslys vækker dem behageligt, mens 88 % af brugerne siger, at opvågningslyset er en bedre måde at vågne op på, end de har været vant til tidligere.*