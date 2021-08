Vælg den lyd eller musik, du vil vågne op til

Vågn op til naturlyde, stemningsfyldt musik eller din foretrukne FM-station. På det indstillede vækningstidspunkt begynder din valgte lyd at spille sagte for gradvist at øge lydstyrken til det forudindstillede niveau i løbet af et par minutter. Overgangen fra søvn til vågen tilstand er blid, men har til hensigt at få dig til at vågne helt. Tilslut din mobilenhed eller tablet til AUX-porten for at forvandle lyset til en højttaler.