Alt-i-én rejsetaske

Hver side af PAP-rejsetasken er organiseret med rum til at beskytte dit behandlingsudstyr og fremme en ubesværet screeningsproces i lufthavnen (passer inden for FAAs maksimale håndbagagestørrelse). Den lette taske er nem at bære, og er designet til nemt at kunne sættes på en rullekuffert.