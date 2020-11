Drag nytte af din CPAP-behandling på farten

Letvægtstaske af svært stof. Aftagelig skulderrem og strop på bagsiden, som nemt kan trækkes ned over håndtaget på en bagagetrolley. Rum med lynlåslukning gør det nemt at komme igennem sikkerhedstjekket i lufthavnen, og rejsetasken passer nemt i flykabinens bagagehylde og under flysædet.