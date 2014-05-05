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  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
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  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect

DryCare Advancedhårtørrer

HP8230/00

4.6
| (176) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produkt
Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
Pas godt på dit hår, og nyd hurtige tørreresultater imens. Vælg mellem flere hastigheds- og temperaturindstillinger for at få den føntørring, du ønsker, eller vælg ThermoProtect for at tørre håret hurtigt ved en konstant og plejende temperatur.
Se alle fordele

med 14 mm styling-mundstykke.

Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect

  • ThermoProtect

  • 2100 W

  • 6 varme/hastighedsindstillinger

  • Kold luft

ThermoProtect-temperaturindstilling

ThermoProtect-temperaturindstilling

ThermoProtect-temperaturen giver optimal tørretemperatur og giver yderligere beskyttelse mod overophedning af håret. Med den samme kraftige luftstrøm får du de bedste resultater på en skånsom måde.

Professionelle 2100 W giver perfekte resultater som hos frisøren

Professionelle 2100 W giver perfekte resultater som hos frisøren

Denne 2100 W professionelle hårtørrer skaber en kraftfuld luftstrøm. Kombinationen af kraft og hastighed gør det nemmere og hurtigere at tørre og style dit hår.

Seks fleksible hastigheds- og temperaturindstillinger giver fuld kontrol

Seks fleksible hastigheds- og temperaturindstillinger giver fuld kontrol

Den nødvendige hastighed og temperatur kan nemt justeres, så du får det perfekte resultat. Seks forskellige indstillinger sikrer fuld kontrol over præcis og skræddersyet styling.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.6

ud af 5

176

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produkt

1

05/05/2014

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for the price

This is just an excellent hair dryer, for the price i could not ask for anything more, has 3 heat settings, is robust and well designed

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ThermoProtect HP8230/03 Hairdryer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ThermoProtect HP8230/03 Hairdryer

20/04/2023

Deutschland

Deutschland

sehr robust und langlebig

Wir haben den Fön seit über 10 Jahren.Jetzt,nach täglich stundenlanem Fönen in unserer Familie (vor allem durch die Kinder)und auch mehrmaligen Stürzen auf den Boden ist er erst kaputtgegangen.Daher kaufe ich direkt das gleiche Produkt nach!Hat sich mehr als bewährt!

Fordele

Robust

Ulemper

Keine erfahren!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ThermoProtect HP8230/60 Haartrockner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ThermoProtect HP8230/60 Haartrockner

22/06/2021

Deutschland

Deutschland

Definitiv die richtige Wahl

Super zum Haare föhnen und zum Stylen. Ich habe schon 2 Vorgängermodelle jeweils ca. 10 Jahre verwendet. Mittlerweile probiere ich keine anderen Produkte mehr aus. Einfach die Mittelklasse von Philips kaufen. Kann ich nur weiterempfehlen.

Fordele

Qualität, Preis und Leistung

Ulemper

keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Advanced HP8230/00 Haartrockner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Advanced HP8230/00 Haartrockner

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