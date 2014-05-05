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ThermoProtect
2100 W
6 varme/hastighedsindstillinger
Kold luft
ThermoProtect-temperaturen giver optimal tørretemperatur og giver yderligere beskyttelse mod overophedning af håret. Med den samme kraftige luftstrøm får du de bedste resultater på en skånsom måde.
Denne 2100 W professionelle hårtørrer skaber en kraftfuld luftstrøm. Kombinationen af kraft og hastighed gør det nemmere og hurtigere at tørre og style dit hår.
Den nødvendige hastighed og temperatur kan nemt justeres, så du får det perfekte resultat. Seks forskellige indstillinger sikrer fuld kontrol over præcis og skræddersyet styling.
4.6
ud af 5
176
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produkt
Anicetus
05/05/2014
United Kingdom
Perfect for the price
This is just an excellent hair dryer, for the price i could not ask for anything more, has 3 heat settings, is robust and well designed
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ThermoProtect HP8230/03 Hairdryer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ThermoProtect HP8230/03 Hairdryer
Grünfrau
20/04/2023
Deutschland
sehr robust und langlebig
Wir haben den Fön seit über 10 Jahren.Jetzt,nach täglich stundenlanem Fönen in unserer Familie (vor allem durch die Kinder)und auch mehrmaligen Stürzen auf den Boden ist er erst kaputtgegangen.Daher kaufe ich direkt das gleiche Produkt nach!Hat sich mehr als bewährt!
Fordele
Robust
Ulemper
Keine erfahren!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ThermoProtect HP8230/60 Haartrockner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ThermoProtect HP8230/60 Haartrockner
22/06/2021
Deutschland
Definitiv die richtige Wahl
Super zum Haare föhnen und zum Stylen. Ich habe schon 2 Vorgängermodelle jeweils ca. 10 Jahre verwendet. Mittlerweile probiere ich keine anderen Produkte mehr aus. Einfach die Mittelklasse von Philips kaufen. Kann ich nur weiterempfehlen.
Fordele
Qualität, Preis und Leistung
Ulemper
keine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Advanced HP8230/00 Haartrockner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Advanced HP8230/00 Haartrockner