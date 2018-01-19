ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect

Udgået

DryCare Advancedhårtørrer

HP8233/00

4.7
| (136) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produkt
Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
Pas godt på dit hår, og nyd hurtige tørreresultater imens. Denne hårtørrer har flere hastigheds- og temperaturindstillinger. Med ThermoProtect til hurtig føntørring ved en konstant og plejende temperatur, ionisk pleje og TurboBoost.
Se alle fordele

med diffuser med massagefunktion og 11 mm styling-mundstykke.

Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200 W

  • Ionisk pleje

  • Diffuser med massagefunktion

Elegant, feminint design understreger ydeevne og kvalitet

Elegant, feminint design understreger ydeevne og kvalitet

Denne hårtørrer er indbegrebet af en moderne og avanceret indstilling til design. Bløde, flydende konturer og langstrakte konturer kommunikerer det feminine udtryk, mens præcise detaljer og materialer af høj kvalitet beviser produktets overlegne ydeevne.

ThermoProtect-temperaturindstilling

ThermoProtect-temperaturindstilling

ThermoProtect-temperaturen giver optimal tørretemperatur og giver yderligere beskyttelse mod overophedning af håret. Med den samme kraftige luftstrøm får du de bedste resultater på en skånsom måde.

Professionelle 2200 W giver perfekte resultater som hos frisøren

Professionelle 2200 W giver perfekte resultater som hos frisøren

Denne 2200 W professionelle hårtørrer skaber en kraftfuld luftstrøm. Kombinationen af kraft og hastighed gør det nemmere og hurtigere at tørre og style dit hår.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.7

ud af 5

136

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produkt

1

19/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great value

feels good to use and doesn't damage hair. Love it. My thin curly hair looks great!

Denne anmeldelse blev foretaget for ThermoProtect Ionic HP8238/00 Hairdryer

Denne anmeldelse blev foretaget for ThermoProtect Ionic HP8238/00 Hairdryer

24/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

FANtastic, splendid hair-dryer, a pleasure to use. . .

An easy-to-use dryer, made by a very trust-worthy, reliable, world-famous firm,- this electrical-product is fabulous. It has a nicely balanced feel, and is not heavy. Its switches superbly regulate for splendid controls to its air-blow and warmness. Its body is well shaped and of good-quality plastic. All-in-all, deem it to be as good, and valuable a hair-dryer as any-one should wish for.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ThermoProtect Ionic HP8233/03 Hairdryer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ThermoProtect Ionic HP8233/03 Hairdryer

12/06/2015

United Kingdom

United Kingdom

tis gr8

[Employee of philipsglobal] love it even more than I don't love it because I no longer don't love because I love it!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Advanced HP8233/00 Hairdryer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Advanced HP8233/00 Hairdryer

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.