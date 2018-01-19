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Udgået
ThermoProtect Ionic
2200 W
Ionisk pleje
Diffuser med massagefunktion
Denne hårtørrer er indbegrebet af en moderne og avanceret indstilling til design. Bløde, flydende konturer og langstrakte konturer kommunikerer det feminine udtryk, mens præcise detaljer og materialer af høj kvalitet beviser produktets overlegne ydeevne.
ThermoProtect-temperaturen giver optimal tørretemperatur og giver yderligere beskyttelse mod overophedning af håret. Med den samme kraftige luftstrøm får du de bedste resultater på en skånsom måde.
Denne 2200 W professionelle hårtørrer skaber en kraftfuld luftstrøm. Kombinationen af kraft og hastighed gør det nemmere og hurtigere at tørre og style dit hår.
4.7
ud af 5
136
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produkt
Yaduma
19/01/2018
United Kingdom
Great value
feels good to use and doesn't damage hair. Love it. My thin curly hair looks great!
Denne anmeldelse blev foretaget for ThermoProtect Ionic HP8238/00 Hairdryer
Denne anmeldelse blev foretaget for ThermoProtect Ionic HP8238/00 Hairdryer
YARG
24/11/2015
United Kingdom
FANtastic, splendid hair-dryer, a pleasure to use. . .
An easy-to-use dryer, made by a very trust-worthy, reliable, world-famous firm,- this electrical-product is fabulous. It has a nicely balanced feel, and is not heavy. Its switches superbly regulate for splendid controls to its air-blow and warmness. Its body is well shaped and of good-quality plastic. All-in-all, deem it to be as good, and valuable a hair-dryer as any-one should wish for.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ThermoProtect Ionic HP8233/03 Hairdryer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ThermoProtect Ionic HP8233/03 Hairdryer
EXAMPLEJackie27
12/06/2015
United Kingdom
tis gr8
[Employee of philipsglobal] love it even more than I don't love it because I no longer don't love because I love it!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Advanced HP8233/00 Hairdryer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Advanced HP8233/00 Hairdryer