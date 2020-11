Maksimerer fylde og giver flotte krøller, mens hovedbunden masseres

Den asymmetriske diffuser med massagefunktion har et unikt asymmetrisk design, følger hovedbundens konturer, hvilket gør den nemmere og mere intuitiv at bruge. Diffuseren spreder luftstrømmen over håret, så håret tørres på en mere sund måde, får mere fylde og mindre krus. Massagen hjælper med at stimulere hovedbunden og forbedre hårets vitalitet. For at opnå de bedste resultater skal du holde den tæt på hovedbunden og hårrødderne og lade diffuserens massageelementer give ekstra fylde, give mere liv i håret og forme krøller.