MoistureProtect-sensor

Den virkeligt nyskabende infrarøde MoistureProtect-teknologi overvåger og tilpasser løbende tørretemperaturen, så den matcher hårets behov. Den intelligente sensor måler dit hårs overfladetemperatur 4000 gange i løbet af én tørring og justerer varmen for at undgå udtørring og beskadigelse af hårstråene. Med optimal fugtbevarelse får dit hår bedst mulig glans og blødhed. Du kan tænde/slukke for sensoren efter behov.