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  • Standard Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Main in-use photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Front Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Packaging photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Standard Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Main in-use photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Front Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Packaging photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00

Udgået

Robust CollectionBlender

HR2181/00

4.6

| (59) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produkt

Kulinarisk køkkengrej for livet

Få en perfekt, jævn konsistens med det innovative blendersystem med to knive. Denne Philips-blender HR2181/00 er en del af Philips Robust Collection, en serie slidstærke køkkenredskaber, der gør madlavning derhjemme til en fornøjelse hver dag.

Se alle fordele

Blender til ensartet blendning i ét forsøg

Kulinarisk køkkengrej for livet

  • 850 W

  • 2 L blenderglas

  • dobbeltklingesystem

  • 5 hastighedsindst. og pulse-funktion

2 liters ridsesikkert ovalt blenderglas

2 liters ridsesikkert ovalt blenderglas

Blenderglasset på 2 liter er fremstillet af borsilikatglas af høj kvalitet, som er ridsesikkert og kan klare varme ingredienser. Den unikke ovale form sikrer en perfekt strøm af ingredienser, så du får fine resultater. Det ovale glas kan nemt opbevares i køleskabsdøren, så du kan køle friske blandinger.

Automatisk stigende hastighed, 5 hastighedsindstillinger og pulse-funktion

Automatisk stigende hastighed, 5 hastighedsindstillinger og pulse-funktion

Den automatiske stigende hastighed øges fra 0 til 11.000 rotationer pr. minut på 15 sekunder. Selv de sejeste retter kan blendes på én gang.

Easy-clean-overflader og blenderglas, der tåler opvaskemaskine

Philips-blenderen er nem at holde ren takket være easy-clean-overfladerne og blenderglas og tilbehør, der tåler opvaskemaskine.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

59

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produkt

21/02/2016

Danmark

Danmark

En rigtig god blender

Dette er en rigtig god blender der kan klare det hele.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Robust Collection HR2181/00 Blender

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Robust Collection HR2181/00 Blender

19/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

Faultless

Excellent quality and very smart as well as being simple to use. A pity you cannot get them anymore.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Robust Collection HR2181/00 Blender

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Robust Collection HR2181/00 Blender

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent blender. Function led design

The blender is superb. It excels. The double head blender allows you blend more material than other blenders without it becoming to tall. The power that the blender supplies is superb. Its really easy to clean. The just fits in the fridge. The materials and finsish are excellent. The blender sits on my work-top and to my eye, looks fanatastic. I have had no problems with this belnder at all....I cannot recommend it highly enough *****

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Robust Collection HR2181/00 Blender

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Robust Collection HR2181/00 Blender

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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