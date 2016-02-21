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Udgået
Kulinarisk køkkengrej for livet
Få en perfekt, jævn konsistens med det innovative blendersystem med to knive. Denne Philips-blender HR2181/00 er en del af Philips Robust Collection, en serie slidstærke køkkenredskaber, der gør madlavning derhjemme til en fornøjelse hver dag.
850 W
2 L blenderglas
dobbeltklingesystem
5 hastighedsindst. og pulse-funktion
Blenderglasset på 2 liter er fremstillet af borsilikatglas af høj kvalitet, som er ridsesikkert og kan klare varme ingredienser. Den unikke ovale form sikrer en perfekt strøm af ingredienser, så du får fine resultater. Det ovale glas kan nemt opbevares i køleskabsdøren, så du kan køle friske blandinger.
Den automatiske stigende hastighed øges fra 0 til 11.000 rotationer pr. minut på 15 sekunder. Selv de sejeste retter kan blendes på én gang.
Philips-blenderen er nem at holde ren takket være easy-clean-overfladerne og blenderglas og tilbehør, der tåler opvaskemaskine.
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4.6
ud af 5
59
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produkt
Miele
21/02/2016
Danmark
En rigtig god blender
Dette er en rigtig god blender der kan klare det hele.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Robust Collection HR2181/00 Blender
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Robust Collection HR2181/00 Blender
Stewzykins
19/11/2013
United Kingdom
Faultless
Excellent quality and very smart as well as being simple to use. A pity you cannot get them anymore.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Robust Collection HR2181/00 Blender
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Robust Collection HR2181/00 Blender
bmbpeu
26/07/2012
United Kingdom
Excellent blender. Function led design
The blender is superb. It excels. The double head blender allows you blend more material than other blenders without it becoming to tall. The power that the blender supplies is superb. Its really easy to clean. The just fits in the fridge. The materials and finsish are excellent. The blender sits on my work-top and to my eye, looks fanatastic. I have had no problems with this belnder at all....I cannot recommend it highly enough *****
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Robust Collection HR2181/00 Blender
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Robust Collection HR2181/00 Blender