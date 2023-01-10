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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
ProBlend-teknologi
600 ml Tritan™ Renew bæger
Silkehvid mat finish
Biobaseret plast
ProBlend-teknologi kombinerer 3 nøglefunktioner, specialdesignet til at skabe et optimalt flow af ingredienser til ensartede blandinger uden klumper. ProBlend-motoren leverer optimal 350 W effekt til at drive blandeprocessen og cirkulere alle ingredienser jævnt. ProBlend-knivene er unikt formede for at maksimere kraft og skæreevne. Blenderglasset er designet med unikke ribber, der kontinuerligt leder ingredienserne tilbage i blenderflowet.
Download HomeID-appen, og opdag hundredvis af opskrifter til din nye blender, herunder nye ideer til drikkevarer, snacks, desserter eller endda hele måltider. Det har aldrig smagt så godt at træffe sunde valg med enkle, men smagfulde nyfortolkninger af alle slags familiefavoritter. HomeID har opskrifter, du vil elske, lige fra sundere chokoladedesserter til nærende hovedretter.
Nem at bruge: Kom ingredienserne i, drej, blend og nyd resultatet.
4.7
ud af 5
156
Anmeldelser
99%
anbefaler dette produkt
Jonaslund
10/01/2023
Danmark
Lækker lille
[Denne anmeldelse blev indsamlet som led i en kampagne.] Kunne godt lide størrelsen dog mangler den kræfter når man skal blende isterninger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Eco Conscious Edition HR2500/00 Blender i 5000-serien
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Eco Conscious Edition HR2500/00 Blender i 5000-serien
Timo93
02/01/2023
Danmark
Fantastisk produkt til familie med børn
[Denne anmeldelse blev indsamlet som led i en kampagne.] Megagodt hjælper i køkkenet! Blenderen er nemt at bruge og vaske, det tage kun 30 sek. for at få en sund smoothie. Det ser ud meget elegant og vil godt passe i alle slags køkkener. Det er så nemt at bruge, så børn med stor glade prøver at lave smoothie selv
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Eco Conscious Edition HR2500/00 Blender i 5000-serien
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Eco Conscious Edition HR2500/00 Blender i 5000-serien
Wast1986
01/01/2023
Danmark
Produktet har et elegant udseende
[Denne anmeldelse blev indsamlet som led i en kampagne.] Blenderen er meget pæn i designet, og kan stå ude på køkkenbordet af den grund. Den er nem at håndtere og gør hvad den skal, dog er det træls med at gumme pakningerne kan gå af, og på et tidspunkt så bliver de væk. Ellers et meget godt produkt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Eco Conscious Edition HR2500/00 Blender i 5000-serien
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Eco Conscious Edition HR2500/00 Blender i 5000-serien
Hovedkabinettet er fremstillet af 100 % PP-plast fra certificerede biobasede kilder baseret på en materialebalance (BioPP er 64 % af den samlede plastmængde).
Beregning baseret på fremstilling af samme apparat ved brug af biobaseret plast og Tritan™ Renew sammenlignet med 100 % jomfrueligt plast (eller jomfrueligt polypropylen) og Tritan™.
Tritan™ Renew er fremstillet med 50 % genbrugsmateriale fra certificerede kilder baseret på masse.