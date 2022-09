ProBlend-teknologi til jævne blandinger uden klumper

ProBlend-teknologi kombinerer 3 nøglefunktioner, specialdesignet til at skabe et optimalt flow af ingredienser til ensartede blandinger uden klumper. ProBlend-motoren leverer optimal 350 W effekt til at drive blandeprocessen og cirkulere alle ingredienser jævnt. ProBlend-knivene er unikt formede for at maksimere kraft og skæreevne. Blenderglasset er designet med unikke ribber, der kontinuerligt leder ingredienserne tilbage i blenderflowet.