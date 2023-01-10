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  • Designet til en køligere planet
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  • Designet til en køligere planet
  • Designet til en køligere planet
  • Designet til en køligere planet
  • Designet til en køligere planet
  • Designet til en køligere planet
  • Designet til en køligere planet
  • Designet til en køligere planet
  • Designet til en køligere planet
  • Designet til en køligere planet
  • Designet til en køligere planet
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Designet til en køligere planet
  • Designet til en køligere planet
  • Designet til en køligere planet
  • Designet til en køligere planet
  • Designet til en køligere planet
  • Designet til en køligere planet
  • Designet til en køligere planet
  • Designet til en køligere planet
  • Designet til en køligere planet

Eco Conscious Edition5000 Series Blender

HR2500/00

4.7
| (156) Anmeldelser | 99% anbefaler dette produkt
Designet til en køligere planet
Tilbered din foretrukne morgensmoothie på farten med elegant stil og upåklagelig ydeevne. Bæredygtigt designet med biobaseret plast* og genbrugsplast***.
Se alle fordele

Med Philips Eco Conscious Edition-blenderen

Designet til en køligere planet

  • ProBlend-teknologi

  • 600 ml Tritan™ Renew bæger

  • Silkehvid mat finish

  • Biobaseret plast

ProBlend-teknologi til jævne blandinger uden klumper

ProBlend-teknologi kombinerer 3 nøglefunktioner, specialdesignet til at skabe et optimalt flow af ingredienser til ensartede blandinger uden klumper. ProBlend-motoren leverer optimal 350 W effekt til at drive blandeprocessen og cirkulere alle ingredienser jævnt. ProBlend-knivene er unikt formede for at maksimere kraft og skæreevne. Blenderglasset er designet med unikke ribber, der kontinuerligt leder ingredienserne tilbage i blenderflowet.

Opdag fantastiske opskrifter og frisk kaffe med HomeID

Opdag fantastiske opskrifter og frisk kaffe med HomeID

Download HomeID-appen, og opdag hundredvis af opskrifter til din nye blender, herunder nye ideer til drikkevarer, snacks, desserter eller endda hele måltider. Det har aldrig smagt så godt at træffe sunde valg med enkle, men smagfulde nyfortolkninger af alle slags familiefavoritter. HomeID har opskrifter, du vil elske, lige fra sundere chokoladedesserter til nærende hovedretter.

Hurtig og nem at bruge

Hurtig og nem at bruge

Nem at bruge: Kom ingredienserne i, drej, blend og nyd resultatet.

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.7

ud af 5

156

Anmeldelser

99%

anbefaler dette produkt

2

10/01/2023

Danmark

Danmark

Lækker lille

[Denne anmeldelse blev indsamlet som led i en kampagne.] Kunne godt lide størrelsen dog mangler den kræfter når man skal blende isterninger

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Eco Conscious Edition HR2500/00 Blender i 5000-serien

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Eco Conscious Edition HR2500/00 Blender i 5000-serien

02/01/2023

Danmark

Danmark

Fantastisk produkt til familie med børn

[Denne anmeldelse blev indsamlet som led i en kampagne.] Megagodt hjælper i køkkenet! Blenderen er nemt at bruge og vaske, det tage kun 30 sek. for at få en sund smoothie. Det ser ud meget elegant og vil godt passe i alle slags køkkener. Det er så nemt at bruge, så børn med stor glade prøver at lave smoothie selv

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Eco Conscious Edition HR2500/00 Blender i 5000-serien

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Eco Conscious Edition HR2500/00 Blender i 5000-serien

01/01/2023

Danmark

Danmark

Produktet har et elegant udseende

[Denne anmeldelse blev indsamlet som led i en kampagne.] Blenderen er meget pæn i designet, og kan stå ude på køkkenbordet af den grund. Den er nem at håndtere og gør hvad den skal, dog er det træls med at gumme pakningerne kan gå af, og på et tidspunkt så bliver de væk. Ellers et meget godt produkt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Eco Conscious Edition HR2500/00 Blender i 5000-serien

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Eco Conscious Edition HR2500/00 Blender i 5000-serien

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Hovedkabinettet er fremstillet af 100 % PP-plast fra certificerede biobasede kilder baseret på en materialebalance (BioPP er 64 % af den samlede plastmængde).

  2. Beregning baseret på fremstilling af samme apparat ved brug af biobaseret plast og Tritan™ Renew sammenlignet med 100 % jomfrueligt plast (eller jomfrueligt polypropylen) og Tritan™.

  3. Tritan™ Renew er fremstillet med 50 % genbrugsmateriale fra certificerede kilder baseret på masse.