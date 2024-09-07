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Udgået
HR2505/90
Hak løg som en kok
Endelig kan du hakke fødevarer som en kok. Philips OnionChef-hakkeren med ChopDrop-teknologi giver dig ensartede og tørre stykker løg og andre ingredienser. Takket være den ekstra kniv med en høj hastighed kan du også hakke kød, urter og meget mere.
Hakker
ChopDrop-teknologi
2 funktioner: Grov og fin hakning
Automatisk hastighedsvælger
Fordi det er så ubehageligt og vanskeligt at hakke løg, har Philips udviklet den intelligente ChopDrop-teknologi, der gør dig i stand til at hakke dem som en kok på den nemme måde. Det unikt designede kammer holder løget fast, mens de tre skarpe knive hakker. Når stykkerne har nået deres optimale størrelse, falder de ned i skålen: Tørre og ensartede hver gang. Perfekt til løg, men også til andre grøntsager, frugt, ost, nødder og meget mere.
Den kraftfulde 500 W motor i Philips OnionChef-hakkeren sikrer, at du kan snitte selv hårde ingredienser nemt og hurtigt.
Philips OnionChef-hakkeren er udstyret med skarpe knive i rustfrit stål. ChopDrop-teknologiens tre fine knive sikrer tør og ensartet hakning af sarte ingredienser uden at mose dem. Højhastighedshakkekniven, der medfølger separat, er dog i stand til at knuse selv hårde ingredienser.
4.1
ud af 5
216
Anmeldelser
Doodle24
07/09/2024
Norge
Effektiv og enkel i bruk
Lager dressinger og hakker løk og nøtter. Veldig enkel i bruk og effektiv. Her får du mye for pengene.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR1393/00-hakker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR1393/00-hakker
NJJ007
12/01/2022
Sverige
Very useful basket
The basket is great to ensure that items are not chopped to a pulp...
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR2505/90 OnionChef - din egen hemmakock!
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR2505/90 OnionChef - din egen hemmakock!
Tezzan
29/12/2021
Sverige
Perfekt medhjälpare i litet kök
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] En perfekt liten apparat i mitt kök. För mig som gärna använder råvaror och örter i min matlagning är den väl använd. Hackar upp lök och örter. Även små bitar av ingefära och nötter. Så bra att kunna hacka lök i en sluten liten behållare för att slippa tårarna. Lätt att använda och det bästa är nog att den är lätt att diska ur.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR1393/00 Hackare
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR1393/00 Hackare