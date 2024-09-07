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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection OnionChef
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Multi Chopper
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection OnionChef
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection OnionChef

Udgået

Viva CollectionOnionChef

HR2505/90

4.1

| (216) Anmeldelser

Hak løg som en kok

Endelig kan du hakke fødevarer som en kok. Philips OnionChef-hakkeren med ChopDrop-teknologi giver dig ensartede og tørre stykker løg og andre ingredienser. Takket være den ekstra kniv med en høj hastighed kan du også hakke kød, urter og meget mere.

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Hak løg og kød og meget mere

Hak løg som en kok

  • Hakker

  • ChopDrop-teknologi

  • 2 funktioner: Grov og fin hakning

  • Automatisk hastighedsvælger

ChopDrop-teknologi

ChopDrop-teknologi

Fordi det er så ubehageligt og vanskeligt at hakke løg, har Philips udviklet den intelligente ChopDrop-teknologi, der gør dig i stand til at hakke dem som en kok på den nemme måde. Det unikt designede kammer holder løget fast, mens de tre skarpe knive hakker. Når stykkerne har nået deres optimale størrelse, falder de ned i skålen: Tørre og ensartede hver gang. Perfekt til løg, men også til andre grøntsager, frugt, ost, nødder og meget mere.

Kraftfuld 500 W motor

Kraftfuld 500 W motor

Den kraftfulde 500 W motor i Philips OnionChef-hakkeren sikrer, at du kan snitte selv hårde ingredienser nemt og hurtigt.

Skarpe knive i rustfrit stål

Philips OnionChef-hakkeren er udstyret med skarpe knive i rustfrit stål. ChopDrop-teknologiens tre fine knive sikrer tør og ensartet hakning af sarte ingredienser uden at mose dem. Højhastighedshakkekniven, der medfølger separat, er dog i stand til at knuse selv hårde ingredienser.

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

216

Anmeldelser

07/09/2024

Norge

Norge

Effektiv og enkel i bruk

Lager dressinger og hakker løk og nøtter. Veldig enkel i bruk og effektiv. Her får du mye for pengene.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR1393/00-hakker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR1393/00-hakker

12/01/2022

Sverige

Sverige

Very useful basket

The basket is great to ensure that items are not chopped to a pulp...

Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR2505/90 OnionChef - din egen hemmakock!

Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR2505/90 OnionChef - din egen hemmakock!

29/12/2021

Sverige

Sverige

Perfekt medhjälpare i litet kök

[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] En perfekt liten apparat i mitt kök. För mig som gärna använder råvaror och örter i min matlagning är den väl använd. Hackar upp lök och örter. Även små bitar av ingefära och nötter. Så bra att kunna hacka lök i en sluten liten behållare för att slippa tårarna. Lätt att använda och det bästa är nog att den är lätt att diska ur.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR1393/00 Hackare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR1393/00 Hackare

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