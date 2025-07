Tryksensor hjælper med at beskytte dine tænder og dit tandkød

Din Philips Sonicare Advanced Clean er udstyret med en avanceret sensor, der måler det tryk, du påfører, mens du børster. Hvis du påfører for meget tryk, giver tandbørsten øjeblikkeligt feedback for at indikere, at du skal mindske trykket. Denne feedback gives af en lys ring med orange farve i bunden af håndtaget.