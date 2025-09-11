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Philips Sonicare For Kids Sonisk elektrisk tandbørste
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HX6322/04
HX6340
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Overensstemmelseserklæring, Storbritannien - English (US)
Alle (14)
In which countries is the Philips SonicareKids app available?
Kan jeg udskifte batteriet i min Sonicare-tandbørste?
Hvilket børstehoved passer til min Sonicare-tandbørste?
I hvilke lande er Sonicare-appen tilgængelig?
Hvad betyder batteristatusindikatorerne på min Sonicare-tandbørste?
Philips SonicareOpladeenhed
Philips SonicareDekorative klistermærker til tandbørsten
Philips SonicarePlastrejseetui
For KidsKompakte soniske tandbørstehoveder
For KidsSoniske standardtandbørstehoveder
Mit børstehoved er vanskeligt at sætte på eller fjerne.
Jeg kan ikke forbinde min tandbørste med Sonicare-appen
Min Sonicare-tandbørste oplader ikke
Min Sonicare-tandbørste vibrerer for kraftigt
Min Sonicare-tandbørste vibrerer ikke
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Service og udskiftning
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