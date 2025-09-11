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Gratis fragt fra 300 DKK
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HX6352/42
HX6350
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Hvilket børstehoved passer til min Sonicare-tandbørste?
I hvilke lande er Sonicare-appen tilgængelig?
Hvad betyder batteristatusindikatorerne på min Sonicare-tandbørste?
Kan jeg udskifte batteriet i min Sonicare-tandbørste?
Hvordan oplader jeg min Sonicare-tandbørste?
Hvordan registrerer jeg min Sonicare-tandbørste?
Hvilke børstetilstande har min Sonicare-tandbørste?
Hvordan tilknytter jeg min tandbørste til Sonicare-appen?
Hvordan rengør jeg min Philips Sonicare-tandbørste?
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