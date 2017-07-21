ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Enkelt produktbillede
  • Primært anvendt foto
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Produktlivsstil
  • Enkelt produktbillede
  • Primært anvendt foto
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Produktlivsstil

Philips Sonicare For KidsSonisk elektrisk tandbørste

HX6352/42

HX6350

4.3

| (573) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produkt

Starter i

Aqua
Aqua
Grøn
Grøn
Lilla
Lilla
Pink
Pink

Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning

Hold børns opmærksomhed fanget, mens de lærer at børste. Philips Sonicare For Kids Bluetooth-aktiveret tandbørste interagerer med en sjov app, der hjælper børn med at børste bedre og i længere tid. Børnene har det sjovt, mens de lærer teknikker, der varer hele livet.

Se alle fordele
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

En spændende start på livslange, sunde vaner

Interaktiv sonisk effektivitet. Sjovere og bedre børstning

  • Indbygget Bluetooth®

  • Vejlednings-app

  • 2 børstehoveder

  • 2 indstillinger

98 % siger, det er nemmere at få børn til at børste i længere tid og bedre*

98 % siger, det er nemmere at få børn til at børste i længere tid og bedre*

I en undersøgelse foretaget af Philips i USA siger hele 98 % af forældrene, at Sonicares eltandbørste til børn, Sonicare for Kids, gør det nemmere at få børnene til at børste både længere og bedre. Appen synkroniseres med eltandbørsten via Bluetooth, så ud over at motivere barnet til at børste bedre, kan forældrene også se, hvordan barnets børsteteknik udvikler sig over tid. Derudover får barnet spændende belønninger af Sparkly, hvis det har børstet godt!

Hold regnskab med børstetid, selv når du ikke bruger app’en

Hold regnskab med børstetid, selv når du ikke bruger app’en

Hold regnskab med børstetid, selv når du ikke bruger app’en

Interaktiv app gør børstningen spændende for børn

Interaktiv app gør børstningen spændende for børn

Interaktiv underholdning og Philips Sonicare teknologi

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.3

ud af 5

573

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produkt

21/07/2017

Danmark

Danmark

Super Ide!

Denne tandbørste, har slettet alle diskutioner om tandbørstning, fordi nu er det nemlig blevet sjov og det som før lignede en pligt er nu blevet en leg. Min datter er super glad for både APP og Børste Niels

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6322/04 Sonisk elektrisk tandbørste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6322/04 Sonisk elektrisk tandbørste

22/07/2017

Norge

Norge

Veldig fornøyd

Enkel å bruke, positivt med app som motiverer barnet på en god måte. Skuffet over at vi ikke mottok bamse som lovet ved registrering.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste

21/06/2017

Norge

Norge

Bekræftet køber

Barnet ble glad i å pusse tenna

Med appen du koordinerer med tannpusset er genialt. Dette blir morsomt for barnet og mindre slitsomt for oss.

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste

Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids HX6322/04 Sonic elektrisk tannbørste

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 

  1. af de adspurgte forældre i forhold til brug af tandbørste alene

  2. end en almindelig tandbørste

  3. baseret på to børsteperioder af to minutters varighed om dagen

  4. undersøgelse med amerikanske tandlæger og tandplejere med børn i alderen 4-10