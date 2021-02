Forskellige grebudformninger til forældre og børn

Ergonomisk designet til at sætte børnene i stand til at børste tænder selv eller sammen med forældrene. Hver Philips Sonicare for Kids tandbørste har et smart designet greb, der giver forældre og børn mulighed for at børste sammen, hvis de ønsker det. Det stabile greb sikrer, at små hænder let kan styre børsten selv, mens det rummelige design giver forældrene plads til at hjælpe, når det er nødvendigt. Håndtagets robuste design gør det let for børnene at opbevare tandbørsten i opretstående stilling og at påføre tandpasta, mens tandbørsten ligger ned.