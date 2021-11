240 MicroBristles sikrer skånsom, grundig rensning

Med 240 MicroBristles i gummi er TongueCare+ tungebørsten specialdesignet til at rengøre din tunges bløde og porøse overflade. De fleksible MicroBristles tilpasser sig og renser skånsomt omkring kanter og riller for at fjerne bakterieaflejringer og påføre vores bakteriedræbende Philips Sonicare BreathRx tungespray dybere. Den kompakte form giver mulighed for behagelig rengøring af hele tungen.