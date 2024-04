Fremragende lyd fra alle kilder. Trådløs eller kablet

Disse hovedtelefoner giver dig valgmuligheder. For at opnå den bedste lyd ved streaming på iOS- eller Android-enheder understøttes både AAC-, LDAC- og LC3-codecs. Til kabelforbundet lytning giver det aftagelige kabel (medfølger) dig mulighed for at slutte det til en DAC, hovedtelefonforstærker eller bærbar computer. Du kan også bruge et USB-C-kabel til at slutte det til en hvilken som helst telefon med en USB-C-port.