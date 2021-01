Robust aluminiumshus, der giver kraftig slagfasthed - IK07

Til overholdelse af den internationale IK07-standard for slagfasthed har Philips CBH51 et robust aluminiumshus, der er designet til at modstå de mest barske arbejdsmiljøer. Fordi vi ved, at selv de mest omhyggelige medarbejdere kommer til at tabe deres værktøjer fra tid til anden.