Drejehåndtaget giver dig mulighed for at indstille lyset til håndfri brug

Nogle gange har du brug for at have begge hænder fri for at kunne koncentrere dig om en opgave. Det 180° drejelige håndtag bag på Philips PJH10 giver dig mulighed for at placere projektoren, hvor du vil. Du kan bruge håndtaget som en krog til at hænge lampen op eller som støtte, så den kan stå af sig selv. Med denne alsidighed kan du rette lyset netop derhen, hvor du har brug for det.