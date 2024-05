Op til 100 % højere lysstyrke*

Philips Ultinon Pro3022 LED-forlygtepærer til biler øger din synlighed med op til 100 %*. Selvom nogle andre LED-pærer måske skuffer, som regel fordi deres lumen- eller lysstyrkespecifikationer kan være mangelfulde under virkelige forhold, giver disse pærer en solid ydeevne og kvalitetslys. Den homogene stråle giver dig mulighed for at se mere klart uden at blænde andre trafikanter, og dens høje luminans sikrer ensartet lyseffekt foran bilen. For at opnå en god fremadrettet lysstråle er det vigtigt, at LED-pærerne er placeret korrekt i forlygteenheden. Så undlad at springe justeringen over – tag dig god tid, og gør det rigtigt.