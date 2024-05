Langvarig ydeevne

Philips Ultinon Access LED-pærer er omhyggeligt testet og kontrolleret for at sikre lang holdbarhed og langvarig ydeevne. Vores sortiment har op til tre gange så lang levetid som en sammenlignelig halogenpære og ensartet lys i hele pærernes levetid. Philips' garantipolitik dækker Philips Ultinon Access LED-pærer. Besøg Philips.com/auto-warranty for at få mere at vide, og tilmeld dig for at få en udvidet garanti**. Nyd det bedste fra nutidens teknologi med Philips Ultinon Access LED-pærer.